Gli alieni del governo boicottano le giuste richieste degli oriundi

(Di martedì 8 agosto 2023) La presidente del Consiglio Meloni si è fatta scrivere un libro da Alessandro Sallusti, il direttore del quotidiano “Libero”. Ma, dopo quanto accaduto di recente, potrebbe essere lei stessa a scrivere un altro volume, quello che in definitiva sarebbe il suo secondo libro vergato di suo pugno. Questa volta, però, come scrittrice e in veste di specialista di un argomento che, da un po’ di tempo, sembra esserle diventato congeniale, la fantascienza. E sì, diavolaccio, proprio alla cosiddetta sci-fiction ci si riferisce, ad un racconto cioè a carattere fantascientifico, essendo la Giorgia nazionale ormai divenuta una delle poche persone, non si sa se baciate dalla sorte, come al riguardo lei stessa dichiara, che “vede Marziani” e, per di più, “ solo a Sinistra”. Così titolava recentemente a tre colonne il quotidiano “Libero”, il giornale diretto dall’entusiasta cantore di lodi e virtù ...