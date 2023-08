Gli abiti di Freddie Mercury sono i campioni della vendita di Sotheby’s

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 8 agosto 2023) Come frontman dei Queen, l’eredità musicale diè indiscutibile: la band ha avuto più di 50 successi nella Top 40 britannica in tre decenni. Ma, come dimostra un’asta e una mostra che si apre questa settimana da, il cantante era anche un leader di stile.: A World of His Own