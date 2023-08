Gli 80 anni di Gianni Rivera | quando all’Adnkronos diceva | “Credo che il calcio mi abbia scelto” – Video

(Di martedì 8 agosto 2023) (Adnkronos) – “che ilme”. Gi, icona delitaliano tra i più forti di sempre, compirà 80il prossimo 18 agosto. Dal pallone al sogno di diventare allenatore fino alla politica, l’ex Golden Boy aveva ripercorso la sua carriera in una intervista esclusiva rilasciatanel 1996, affrontando temi caldi e di grande attualità come la violenza negli stadi e il rapporto con la classe arbitrale. “La passione è stata automatica, ho cominciato a giocare alnel periodo che ho iniziato a camminare”, spiegavasul “momento che mi riempiva più di soddisfazione, di gioia, di entusiasmo”. seriea24.it: Notizie dal...

Quando Caponnetto arrivò a Palermochiesero se non avesse paura di morire. Lui rispose che, a 63, bisogna pur familiarizzare con l'idea della morte. Ben detto, perché immediatamente arrivarono le minacce... Su Domani prosegue ...... la struttura del secondo anello avrà raggiunto il requisito della vetustà (>70) e ricadrà nel ...SCENARI FUTURI - Milan e Inter dovranno dunque costruire le loro nuove dimore lontano da Milano,...Sono passati duee mezzo, c'è ancora molto da fare ma siamo sulla strada giusta". Il contesto ... Leggi anche Sport, i balzi di Larissa Iapichino infiammanoEuropei Under 23 Larissa più forte ...

Monica Setta compie gli anni: la festa in masseria a Monopoli in Puglia- FOTO Affaritaliani.it

Fra i nomi che animano il mercato delle grandi la Dea di Gasperini trova sempre la chiave giusta per restare al vertice. Sarà così anche con de Ketelaere e ScamaccaQuando torna Bake Off Italia Il 29 novembre 2023 il talent show di pasticceria compirà i dieci anni di messa in onda: la prima puntata è stata trasmessa il 29 novembre 2013. Da allora sono cambiate ...