Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli clamorosamente retrocessi | l’affermazione dell’esperto del gossip

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 8 agosto 2023) Scopri tutti i dettagli sul cambio di conduzione di Ex on the Beach Italia, conche prenderanno il posto di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Le sorprese e le reazioni dietro le quinte del famoso programma di MTV Il mondo dello spettacolo italiano è in fermento con il sorprendente cambio di conduzione di Ex on the Beach Italia, la popolare versione nostrana del programma di MTV, che sta per fare il suo ritorno su Paramount+. La nuova edizione porta con sé una serie di cambiamenti, tra cui la coppia di conduttori principali. Quello che sembrava un duo consolidato si è sciolto, facendo spazio a nuovi volti che promettono di portare freschezza e dinamicità al famoso dating show. Secondo le informazioni rivelate da TvBlog, i nuovi volti al timone di Ex on the Beach Italia saranno ...