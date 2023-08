Giulia Salemi e il divertente video in cui cerca le lische nel pesce

Novità in arrivo pere Pierpaolo Pretelli , la coppia, nata durante la quinta edizione del Gf Vip , sarà al timone di un noto programma in onda su Paramount+, Ex on the beach Italia.e ...Che delusione per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fatti fuori e sostituiti cone Pierpaolo ...Grandi progetti in vista pere Pierpaolo Pretelli . La coppia nata ormai più di due anni fa sotto il tetto della casa del Gf Vip scacciate le voci di una possibile crisi ha firmato con Paramount+ e avrà un nuovo ...

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al timone di un noto programma tv ComingSoon.it

Novità in arrivo per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli,la coppia, nata durante la quinta edizione del Gf Vip, sarà al timone di un programma in onda su Paramount+.Cambio di guardia nel programma Ex on the beach: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno rubato il posto a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.