Giulia Pisco | un ristorante rifiuta la prenotazione perché vegana

(Di martedì 8 agosto 2023) Ecco qual è stata la disavventura dell'influencermentre si trovava in vacanza in Puglia L'articolo proviene da Novella 2000.

, sostenitrice della dieta vegan, si è sentita rispondere da un ristorante pugliese: 'Vegani andate da un'altra parte'è tra le influencer più conosciute per quanto riguarda ...Un'influencer si è vista rifiutare la prenotazione in un ristorante perché "qui non accettiamo vegani". Questa la risposta della persona che ha preso la chiamata di, che su Instagram e TikTok gestisce profili seguiti da migliaia di persone in cui propone ricette vegane. "Andate da un'altra parte", è stata la risposta del gestore del locale. La ...A raccontare quanto successo è stata la stessa giovane,- 19mila follower su Instagram e 24.8mila su TikTok - tramite un video che immortala la telefonata intercorsa tra lei e il ...

Influencer vegana Giulia Pisco respinta da un ristorante in Puglia Sky Tg24

Giulia Pisco è tra le influencer più conosciute per quanto riguarda il veganesimo e come altre sue colleghe spesso si trova davanti dei muri quando si tratta di mangiare solo cibi che non hanno origin ...La disavventura raccontata dall’influencer Giulia Pisco, in vacanza in Puglia. Un ristoratore si è rifiutato di prenotare un tavolo a un gruppo di 8 persone perché vegane.