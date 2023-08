Girona | il re dell’estate

(Di martedì 8 agosto 2023) La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 08/07/2023 alle 22:02 CEST La squadra guidata da Míchel è stata la migliore della preseason, seguita da vicino da Granada e Osasuna Villarreal e Betis, invece, hanno lasciato malumori nelle rispettive tournée Le amichevoli estive, oltre a fornire agli allenatori uno spazio sicuro per perfezionare i loro schemi o regalare minuti ai meno abituali, permettono alle squadre di valutare il livello ad inizio stagione. In questo senso,, Granada e Osasuna affrontano la prima giornata con il morale tra le nuvolementre Villarreal e Betis hanno ancora molto lavoro da fare. Se la preseason ha seguito il sistema di punteggio del campionato nazionale, Gli allievi di Míchel sarebbero stati i re. Con 5 vittorie e 2 ...

Le 20 squadre di Serie A scaldano i motori in vista'inizio ...riepiloga tutte le partite amichevoli di quest', con ... Aston Villa - Lazio 3 - 0 6 agosto:- Lazio LECCE 18 luglio: ...... nel prossimo test match contro il. LA VICENDA - Lotito ... Quella storia Instagram a ridosso'annuncio del rinnovo di Pedro ...per il club e i tifosi è aver riportato la calma in un'...Dall'euforia alla tensione. Con l'in casa Lazio è appassito molto, forse tutto. Non a causa ...stagione ha giocato al. ... il 20enne Arsen Zakharyan (Dinamo Mosca) e Sow'Eintracht (...