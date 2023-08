Giovedì i funerali dell’imprenditore schiacciato dalle forme di Grana | “Ultimo di 7 fratelli | si era fatto da solo”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 8 agosto 2023) Romano di Lombardia. Il corpo era a pochi metri dall’ingresso del magazzino per la stagionatura, ma per trovarlo è stata necessaria un’intera notte di ricerche. Nonla comunità di Romano di Lombardia, l’intero mondo agricolo è in lutto per la morte di Giacomo Chiapparini, l’imprenditore di 74 anni rimastoda 15 miladiPadano cadute nel capannone dell’omonimo caseificio in via Graffignana domenica sera (6 agosto). La dinamica dell’incidente I dieci corridoi dell’azienda contengono all’incirca 1.600ciascuno. Una scaffalatura avrebbe ceduto, portando al crollo di tutte le altre. Un letale effetto domino, il cui frastuono ha allarmato il figlio Tiziano e alcuni dipendenti all’esterno del capannone. Giacomo Chiapparini, invece, si trovava all’interno. A quanto pare per ...