Giorgia Soleri replica a chi le scrive che “con Damiano David non sembrava affatto una coppia aperta” | le sue parole

(Di martedì 8 agosto 2023)è tornata a parlare indirettamente della rottura cone della loro relazioneche andava avanti ormai da anni, all’insaputa di tutti. L’attivista, che in passato abbiamo conosciuto anche per la partecipazione a Pechino Express, aveva interrotto la relazione consolo due mesi fa. Il frontman dei Maneskin era stato beccato a baciare una ragazza in discoteca. Perciò, solo dopo la paparazzata, era stato costretto ad ammettere che ci fosse stata la rottura tra i due anche se la loro relazione era sempre stata. Laaveva poi confermato ledel suo ex fidanzato e ora, a distanza di settimane, è tornata sull’argomento.ha infatti risposto ad alcune curiosità ...

... ancora prima dell'annuncio della fine della storia con l'attivista e scrittrice. Che, ha detto in seguito, non ha particolarmente gradito: i due si erano accordati per ufficializzare ...L'agosto dinon è spensierato come ci si aspetterebbe dal classico mese delle vacanze italiane. L'attivista, influencer ed ex concorrente di Pechino Express 2023 ha trascorso dei momenti molto ...All'evento c'erano in tribuna tanti artisti come Gemitaiz, Tedua, Matteo Paolillo, Sick Luke, Emma Marrone, ma anche Bebe Vio,, i calciatori Dybala, El Sharawy, Abraham, Cristante. ...

Giorgia Soleri: Mio padre è in ospedale, ho paura che muoia prima di chiarire il nostro rapporto Fanpage.it

Martina Taglienti spunta nuovamente vicina a Damiano David, frontman dei Maneskin. Il video di un bacio tra i due aveva fatto esplodere la notizia della rottura con Giorgia Soleri. E adesso la modella ...Giorgia Soleri è tornata a parlare della sua relazione con Damiano David, cantante dei Maneskin, dopo che l'influencer e attivista ha aperto un box domande sul suo profilo ...