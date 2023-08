Ginestra degli Schiavoni | a Ferragosto il concerto di Tony Colombo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDefinito da parte del Comune di, il programmaeventi e delle manifestazioni estive che allieteranno, a cavallo di, le strade e le piazze del centro fortorino per l’Estate Ginestrese. L’occasione è data dalle celebrazioni in onore della Madonna dell’Assunta e dalla edizione 2023 della “Festa dell’Emigrante”. La serata clou è senza dubbio il 15 agosto con ildi. Il cantautore neomelodico di origini siciliane è pronto a coniugare una nuova magica empatia con il pubblico cantando i maggiori successi del suo vasto repertorio in quello già che si preannuncia come un favoloso e imperdibile appuntamento musicale. Dopo lo straordinario successo dell’ultimo anno, che ha ...