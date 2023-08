(Pol) 0 - 2 (Finale) Como (Ita) -FC (Eng) 0 - 0 (*) Bristol City (Eng) - Reading (Eng) Rinviata Heerenveen (Ned) - Westerlo (Bel) 15:00 Benfica (Por) -(Eng) 16:00 Feyenoord (...(Pol) 12:00 Bristol City (Eng) - Reading (Eng) 13:30 Como (Ita) -FC (Eng) 14:00 Heerenveen (Ned) - Westerlo (Bel) 14:00 Benfica (Por) -(Eng) 16:00 Feyenoord (Ned) - Club ...(Pol) 0 - 2 (Finale) Como (Ita) -FC (Eng) 0 - 0 (*) Bristol City (Eng) - Reading (Eng) Rinviata Heerenveen (Ned) - Westerlo (Bel) 15:00 Benfica (Por) -(Eng) 16:00 Feyenoord (...

Gillingham vs Southampton - probabili formazioni sport.periodicodaily.com

Manager Neil Harris has warned the Gillingham supporter of what to expect when they face Southampton tonight. His side are expected to spend much of the night chasing the ball against the Saints in ...RUSSELL Martin will name his first Saints league cup starting lineup at 6:45 PM tonight as they visit Gillingham. Southampton got the 2023-24 season underway with a 1-2 victory over Sheffield ...