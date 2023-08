Gianni Morandi fa visita a Jovanotti nel centro di fisioterapia di Forlì

- L'incontro tra i due cantanti dopo il ritorno di Jovanotti da Santo Domingo a causa dell'incidente in ...Dopo Mara Venier, questa volta arrivaa dare manforte e sostegno a Jovanotti a seguito del brutto incidente in bicicletta che l'ha costretto a sottoporsi ad un'operazione al femore. Tuttavia, se Mara l'aveva raggiunto a ...Estratto dell'articolo di www.open.onlinee jovanotti […]Jovanotti è tornato in Italia, atterrando a Forlì, e oggi è iniziata la sua riabilitazione al centro di fisioterapia Fisiology. A un certo punto, ...

Gianni Morandi e Jovanotti insieme: “Voleva vedermi, sennò non partiva tranquillo” il Resto del Carlino

Il peggio è passato. Dopo l'incidente in bici a Santo Domingo, Jovanotti è stato operato e trascorsa qualche settimana dall'intervento, è tornato in Italia ...Il peggio è passato. Dopo l'incidente in bici a Santo Domingo, Jovanotti è stato operato e trascorsa qualche settimana dall'intervento, è tornato in Italia ...