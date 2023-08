Ghemon torna in concerto nella sua terra d’origine

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“È con grandissima soddisfazione che abbiamo il piacere di annunciare ildi un grande Artista comeche si esibirà a Montefalcione in occasione dei Festeggiamenti Patronali”. Lo annuncia l’Associazione Le 10P di Montefalcione invitando tutti aldell’artista irpino che si terrà il 26 Agosto in via Aldo Moro. “Vi Aspettiano numerosi per dare la giusta accoglienza ad un Artista di spessore dalle Origini Irpine”. Sullo sfondo il Comitato Festa Montefalcione è in fermento per l’organizzazione di tutti i festeggiamenti che, come tradizione, culmineranno la grande gara pirotecnica di Fuochi d’artificio il 29 agosto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.