Germania | Volkswagen supera Tesla nelle vendite di auto elettriche dei primi 7 mesi 2023

(Di martedì 8 agosto 2023) Stando ai numeri diffusi dalla KBA, ovvero l’rità federale dei trasportimobilistici tedeschi, il gruppoha riconquistato il primo posto perdiin, sopravanzandoche per tutto il 2022 era stata davanti alla casa di Wolfsburg. Neisettedell’anno, infatti, il colosso tedesco ha immatricolato sul mercato domestico 41.475 nuove EV, contro le 40.289 dell’azienda californiana. Per quanto riguarda le altre posizioni a spiccare è Mercedes con 20.613 immatricolazioni contro le 16.786 di Audi, le 15.987 di Bmw e le 15.411 di Hyundai. In totale, da gennaio a luglio insono stati immatricolati 268.926 veicoli elettrici su un totale di ...

Nel 2022 Tesla aveva venduto inpiù auto elettriche di. Nel 2023 la casa automobilistica tedesca sta tornando in testa. Con 41.475 prime immatricolazioni nei primi sette mesi dell'anno,è di nuovo ...Marchi tedeschi come Audi, BMW, Mercedes - Benz, Porsche ehanno infatti tutti confermato la loro presenza all'evento, così come altre case automobilistiche extraesporranno i ...E così, col nome in codice "Colorado", Porsche eannunciano di essere ufficialmente ... Anzi, addirittura in: ecco perché le prime due serie, E1 e E2, vengono prodotte tra Leipzig e ...

Germania, Volkswagen supera Tesla nelle vendite di auto elettriche ... Il Fatto Quotidiano

Nel 2022 Tesla aveva venduto in Germania più auto elettriche di Volkswagen. Nel 2023 la casa automobilistica tedesca sta tornando in testa. Con 41.475 prime immatricolazioni nei primi sette mesi dell' ...Nel mese di giugno la produzione industriale della Germania ha segnato una flessione su base mensile dell’1,5%. Il dato è stato peggiore delle attese degli analisti, che avevano previsto un calo limit ...