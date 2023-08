Germania sempre più perno europeo sui chip L’annuncio Bosch-Tsmc

(Di martedì 8 agosto 2023) Il gruppo tecnologico tedesco Robertha annunciato che creerà una joint venture con il colosso taiwanese, la tedesca Infineon e l’olandese Nxp con l’obiettivo di costruire una fabbrica di wafer a Dresda, in, entro la seconda metà del prossimo anno. La joint venture sarà posseduta al 70% da, mentre, Infineon e NXP deterranno ciascuna una quota azionaria del 10%. Si prevede che gli investimenti totali supereranno i 10 miliardi di euro (10,97 miliardi di dollari) attraverso l’iniezione di capitale, il prestito di debito e il forte sostegno dell’Unione europea e del governo tedesco. È “un altro passo importante per implementare la nostra strategia per rendere” la“una destinazione leader a livello globale per l’industria globale dei semiconduttori”, ...

Il mese scorso la statunitense Intel ha annunciato che investirà 30 miliardi, in Germania, per la costruzione di due impianti vicini alla città di Magdeburg.

Berlino sta sostenendo con ingenti fondi pubblici la costruzione di fabbriche di semiconduttori. L'ultimo progetto è un impianto Tsmc a Dresda, città che potrebbe diventare la capitale europea di ques ...Produrrà chip per l'industria e l'automotive la fabbrica di TSMC, Bosch, Infineon e NXP che sarà realizzata in Germania, a Dresda. La produzione dovrebbe prendere il via a fine 2027, per una prevision ...