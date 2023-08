Genova Incidente in A12 morto il manager Gian Franco Baldinotti

(Di martedì 8 agosto 2023) In un tragicostradale ha perso la vita. L’ingegnere meccanico èin un sinistro stradale lungo l’autostrada A12, tra i caselli diEst eNervi, in direzione Livorno.stava procedendo sulla linea di mezzeria. Non stava andando veloce, anche perché il traffico era ancora pesantemente condizionato da un altroavvenuto pochi chilometri più avanti, prima del casello di Recco. Attorno alle 15 di lunedì la sua moto ha urtato un’auto che stava viagdo sulla corsia di sorpasso., residente a Segrate (Milano) è caduto ed è finito sotto ...

- Sono gravi, all'ospedale San Martino, le condizioni del pensionato travolto questa mattina in località Pian dei Ratti, in val Fontanabuona, sulla statale 225. L'è avvenuto intorno .... Un nuovo bruttosi è verificato questa mattina sulle strade della provincia di, con un uomo di circa 80 anni che è stato investito da una vettura in val Fontanabuona, all'...... che assolsero quasi tutti i responsabili della miniera, l'dell'8 agosto fu causato da un ... Economia Guardareper capire dove ci porterà il declino demografico dell'Italia Massimo ...

L’incubo continua in A12: incidente a Genova Est con cinque feriti. Ancora code e disagi Genova24.it

Oltre all’incidente in cui ha perso la vita Baldinotti, se ne contano altri quattro in provincia di Genova e in Liguria. Con pesantissime ripercussioni sul traffico cittadino.70 incidenti al giorno, oltre 100 morti tra Roma e provincia nel 2022, sulla sicurezza stradale abbiamo molto da lavorare ...