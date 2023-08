GB | protesta a Portland contro il centro per migranti galleggiante

(Di martedì 8 agosto 2023) Un gruppo di militanti appartenenti all'associazione "Stand Up to Racism" si sono radunati al porto diin Regno Unito perrel'iniziativa del governo britannico che ha deciso ...

Ladi, unico porto britannico che ha accettato l'approdo della chiatta, arriva meno di 24 ore dopo l'imbarco dei primi richiedenti asilo dopo che i vigili del fuoco hanno concesso ...Da qualche giorno un enorme parallelepipedo ha fatto la comparsa nel porto di, nel Regno Unito . La popolazione locale non ha apprezzato e nel porto sono comparsi cartelli di, sono stati organizzati perfino cortei. Non è per una questione estetica. Sì, la ...... arrivata martedì nel porto della città inglese di, accolta con una massiccia manifestazione di. L'hanno già definita "chiatta carceraria" o "nave prigione". Perché nel giro di un ...

Portland, 8 ago. (askanews) - Un gruppo di militanti appartenenti all'associazione "Stand Up to Racism" si sono radunati al porto di Portland ...