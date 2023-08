Galtier | l’ex ds del Nizza | «Non ho diffuso io la mail dove veniva accusato di razzismo»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 8 agosto 2023) In un’intervista a Nice-Matin,direttore sportivo delJulien Fournier rivela la sua versione dei fatti sul casoe sostiene di non aver cominciato lui a diffondere la notiziatecnico del Psgdi: «Sportivamente parlando, è stato un periodo cruciale per il, il giorno prima di un quarto di finale di Coppa, contro il Basilea. Sono stato triste per il club, i giocatori, Didier (Digard), lo staff. Quello che la gente non sa è il motivo per cui ho scritto questa e. È stata scritta nel maggio 2022, molto prima, quindi, della sua divulgazione dai media. Alcune persone del club, che erano state a conoscenza di tutto quello che era successo, mi avevano criticato per ...