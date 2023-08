Gallipoli | 19enne annega per salvare la ragazza

(Di martedì 8 agosto 2023) commenta A, un ragazzo di 19 anni, Anxhelo Cara , èto in acqua mentre cercava di soccorrere la fidanzata, a sua volta in difficoltà perché la corrente la trascinava al largo. La ...

commenta A, un ragazzo di 19 anni, Anxhelo Cara , è annegato in acqua mentre cercava di soccorrere ... Sono stati alcuni bagnanti a lanciare l'allarme dopo aver notato ilin difficoltà.

Tragedia a Gallipoli, turista 19enne muore annegato Open

La vittima è un giovane di origine albanese che viveva ad Altamura. Il sindaco del comune nel Barese: "Le sue memorie vivranno nei cuori di chi lo ha conosciuto" ...Stando ai sanitari Anxhelo Cara sarebbe deceduto per una crisi respiratoria insorta a causa dello sforzo compiuto nel nuotare controcorrente e salvare la fidanzata. Sul posto le autorità hanno ...