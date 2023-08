Galleria Vittorio Emanuele II imbrattata | cosa pensano i milanesi

(Di martedì 8 agosto 2023) Vandalizzato l'arco di ingresso dellaII in piazza del Duomo a Milano. Alcune persone si sono arrampicate tra gli sguardi ...

Galleria Vittorio Emanuele II vandalizzata a Milano, imbrattata con vernice spray Corriere Milano

Tre giovani vestiti di nero si sono arrampicati sul monumento verso le 22,30, tra gli sguardi allibiti degli astanti, e... VIDEO ...Una volta giunti sul posto, infatti, i vigili del fuoco hanno illuminato la Galleria con le fotoelettriche ma dei vandali non c'era più alcuna traccia.