Gabri Veiga verso Napoli | l’ultima stella del Celta Vigo ha portato bene

Leggi su napolipiu

(Di martedì 8 agosto 2023) Ilinsiste perdelcome possibile erede di Zielinski: il club spagnolo fa muro ma si può chiudere come con Lobotka. CALCIOMERCATO. Il calcio italiano potrebbe presto accogliere un altro talento spagnolo. Dalla Spagna giungono notizie che il centrocampista del, ha dato il suo assenso per un possibile trasferimento al, squadra storica della Serie A italiana., gli azzurri vogliono un altro Lobotka Ilsta trattando con decisione l’acquisto didal. Il talentuoso centrocampista spagnolo è stato individuato come possibile erede ...