Gabri Veiga | per il Napoli sarà trattativa ad oltranza | serviranno pazienza e nervi saldi CorSport

(Di martedì 8 agosto 2023) Ilpuntaper sostituire Zielinski ormai prossimo alla partenza per l’Arabia Saudita. Ieri il club di De Laurentiis ha fatto un primo tentativo con il Celta Vigo, con un’offerta da 30 milioni per il centrocampista, ma la risposta è stata un rifiuto. Il Celta vuole i 40 milioni di euro della clausola rescissoria di. Ilnon si arrenderà, tornerà all’attacco. Segueda molto tempo e De Laurentiis ci proverà di nuovo. Il Corriere dello Sport scrive cheunacomplicata, che procederà ade che ci vorranno. “In questo calcio rutilante, dal quale è semplice farsi accecare alla prima eco, ...

l'obiettivo del Napoli per il centrocampo in caso di partenza di Zielinski: offerti 30 milioni, ma c'è la clausola a 40 Il Napoli ha individuato il profilo giusto per sostituire Zielinski, ...De Laurentiis intanto si muove già per sostituirlo: Koopmeiners o. Della nuova offerta dell'Al Ahli scrive oggi il Corriere dello Sport: Però niente è per sempre, gli arabi lo stanno ...Il Napoli potrebbe allora dirottare il suo interesse su, talento purissimo del Celta Vigo'.

Napoli, offerta per Gabri Veiga: è il prescelto a centrocampo - Sportmediaset Sport Mediaset

I piedi buoni di Gabri Veiga hanno incantato il Napoli mesi e mesi fa, era ancora l’epoca-Giuntoli. Il Napoli stavolta senza indugi si è ripresentato: trenta milioni di euro. La trattativa per lo ...L’Atalanta ha eretto un muro da 40 milioni di euro per Koopmeiners e allora il Napoli ha bussato alla porta del Celta Vigo per Gabri Veiga, talento purissimo di 21 anni che sembra perfetto per il ...