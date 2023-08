Furti in successione nei supermercati | scattano i domiciliari

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn data 7 agosto, la Squadra Mobile della Polizia di Salerno, ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliati, emessa dal gip del Tribunale di Salerno, si richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di Danilo Capriglione, in quanto, secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo, tra l’aprile e il luglio del 2023, si sarebbe reso protagonista diai danni disalernitani, sfociati, in alcuni casi, in rapine improprie, nonche’ di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, in quanto trovato in possesso di 0,58 grammi di cocaina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.