Furlani | oro agli Europei U20 con un ottimo 8 | 23 nel lungo | ' Incredibile ed emozionante'

Adesso bisogna archiviare questa gara e concentrarci sul nuovo obiettivo': così Mattiadopo l'nel lungo agli Europei U20 di Gerusalemme con 8,23, un anno dopo il titolo europeo U18 ..."È un'emozione impressionante . Vincere la medaglia d'a Gerusalemme era l'obiettivo di quest'anno e non posso che essere grato a chi mi sta vicino in questo percorso'. Così Mattianel salto in lungo agli Europei Under 20, parla al termine della competiizone continentale di categoria. 'La gara è stata un po' sfortunata per il vento e per le battute non perfette, non ...E poi ci sono i giovanissimi come, ad esempio, Larissa Iapichino e Mattia. I successi ... i balzi di Larissa Iapichino infiammano gli Europei Under 23 Larissa più forte dell'Olimpico. Con 6.

Mattia Furlani oro e record agli Europei Under 20 nel salto in lungo Corriere della Sera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.55 La nostra diretta live termina dunque qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con il riepilogo della giornata s ...Mattia Furlani ha conquistato la medaglia d'oro nel salto in lungo agli Europei Under 20 di atletica leggera. Il giovane fuoriclasse italiano si è imposto a Gerusalemme con un roboante balzo da 8.23 m ...