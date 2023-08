L'opera, realizzata intorno al 1870 dagli artigiani Gaetano Bianchini e Angelo Barbetti, si trovava nell'ingresso di Garden Lodge, la residenza londinese del cantante dei Queen... caratterizzato non solo da una grande energia vocale e una spiccata comunicatività, ma anche da un'impressionante somiglianza fisica al leader dei Queen,. La Febbre del Sabato sera ...Quest'estate, una mostra unica da Sotheby's London mette in luce il mondo personale dicon una collezione personale dell'iconico frontman dei Queen. Per celebrare ": A World of His Own", le gallerie di New Bond Street di Sotheby's ospiteranno un'...

Freddie Mercury e il tavolo fiorentino, il cimelio adorato dal cantante dei Queen va all'asta LA NAZIONE

Ci sono appunti scritti a mano e disegni a matita, capi d’abbigliamento, accessori e costumi divenuti iconici grazie a performance live o celebri videoclip. Un capo su tutti, il mantello ...L'opera, realizzata intorno al 1870 dagli artigiani Gaetano Bianchini e Angelo Barbetti, si trovava nell'ingresso di Garden Lodge, la residenza londinese del cantante dei Queen ...