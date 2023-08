Frattesi sull’Inter | «I sogni di bambino diventano realtà»

(Di martedì 8 agosto 2023)è ormai da un mese dell’Inter e ha anche già fatto gol e assist in amichevole. Il centrocampista mostra tutta la sua gioia per il trasferimento, attraverso un video pubblicato sul suo account TikTok. OBIETTIVO RAGGIUNTO – Davidevoleva l’Inter e alla fine c’è riuscito. Il centrocampista è arrivato dal Sassuolo lo scorso mese di luglio, al termine di una lunga trattativa, e ora è pronto per l’esordio in Serie A. Che, come afferma lui stesso, è la chiusura di un cerchio. “Dai campi di quartiere alle luci di San Siro. Idi unche”, ha scrittoa corredo di un video pubblicato su TikTok che mostra la sua evoluzione e finisce col Meazza. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Inoltre, sarà possibile seguire il test in streaming'app ...è pronto a schierare la sua formazione nel test contro l'. ... A centrocampo, il quintetto composto da Dumfries ,, ..."Fino ad ora sono stati presi giocatori ottimi, comee ... "Per storia l'ogni anno lotta per lo scudetto, ma quest'... E'allenatore Inzaghi: "Ha fatto benissimo, sa far giocare bene ...Così Simone Inzaghi è davanti a tutti nei lavori in corso'...facilità d'inserimento finora dimostrata dai nuovi come. L'... L'impressione è che l'vada ormai a memoria, sempre che al ...