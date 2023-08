Francesco Vecchi su Myrta Merlino a Pomeriggio 5 | «Sfida complessa»

(Di martedì 8 agosto 2023) Tanti sono i cambiamenti che sono stati apportati a Mediaset. Per vedere se le decisioni prese dai vertici dell'azienda porteranno i loro frutti, però, bisognerà attendere l'avvio della nuova stagione televisiva. Sono numerosi i programmi che riapriranno i battenti da settembre, tra cui Mattino Cinque News. Il programma, però, subirà uno slittamento, in quanto il via è previsto per il 25 settembre, molto più tardi rispetto al solito. Ebbene, a tal proposito,, che è stato confermato alla guida del format insieme a Federica Panicucci, ha rilasciato un'intervista La Terrazza della Dolce Vita di Simona Ventura e Giovanni Terzi. A tal proposito, il conduttore ha parlato delle recenti decisioni prese in Mediaset e anche del caso. Ecco cosa pensa...

... il suo collega non ha dubbi: 'Ha un compito molto difficile' Successivamente Simona Ventura e Giovanni Terzi , come riportato dal portale tv DavideMaggio.it , hanno anche chiesto a...La sorella di Belen ed il figlio del campione di ciclismohanno condotto tre edizioni ... Man mano che lo show avanza, si sviluppa la trama consentimenti, problemi irrisolti e ...Secondo quanto riportato da 'Il Messaggero',Rocca e Roberto Gualtieri sono pronti a far ... A chi invece possiede mezzi più(con benzina Euro 0,1 e 2, gasolio Euro 0,1,2,3) saranno ...

Francesco Vecchi su Myrta Merlino a Pomeriggio 5: «Sfida ... Tvpertutti

Francesco Vecchi sulla partenza in ritardo di Mattino 5: "Non mi dispiace" Simona Ventura e Giovanni Terzi conducono questa estate l'evento La Terrazza ...Su un totale di quasi 1,8 milioni tra auto, moto e camion immatricolati nella Capitale, da novembre circa 400mila persone faranno più fatica a circolare a Roma. Lo scrive Il Messaggero in un articolo ...