Francesco Corvaro nominato inviato speciale per il cambiamento climatico

(Di martedì 8 agosto 2023) Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e il Ministro per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, hanno nominato il professor Francesco Corvaro Inviato Speciale per il Cambiamento climatico. Corvaro è Professore Associato in Fisica Tecnica Industriale presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell'Università Politecnica delle Marche, e vanta competenze e pregressa esperienza nei settori della transizione energetica ed ecologica e del cambiamento climatico. "La nomina dell'Inviato Speciale – si legge nella nota del Mase – si rende ancora più necessaria in virtù del rilievo

Chi è Francesco Corvaro, nuovo inviato per il clima della Farnesina

