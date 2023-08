Francesca Fagnani e Stefano De Martino | la notizia bomba dopo la crisi con Belen

Leggi su tvzap

(Di martedì 8 agosto 2023) Personaggi Tv. La rottura, l’ennesima, tra Belén eDeha creato non poco scompiglio in questi giorni. Si è parlato del fatto che la showgirl, solopoche settimane dalla rottura, abbia già rimpiazzato il ballerino e portato a conoscere la famiglia al nuovo compagno, Elio Lorenzoni. Le prime immagini di Belén e il nuovo amore sono state pubblicate dal settimanale Chi, mentre Fabrizio Corona ha fomentato laparlando di una nuova fiamma anche per il ballerino. Il motivo che ha spinto i due a lasciarsi non è chiaro, verrà forse spiegato da Denella prossima edizione di Belve, di. Leggi anche: Grande Fratello, nel cast spunta il famoso attore: di chi si tratta Leggi anche:e ...