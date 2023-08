(Di martedì 8 agosto 2023) E' stato gravemente danneggiato da unail tratto attrezzato della via ai Rochers per ilalpino Capanna Quintino, in Val Veny, nel massiccio del. Lo comunica il Cai di ...

E' stato gravemente danneggiato da unail tratto attrezzato della via ai Rochers per il rifugio alpino Capanna Quintino Sella, in Val ... Sorgepercorso di quella che dal 1872 al 1890 è stata l'...Gardesana in tilt:del materiale roccioso. Gardesana in tilt:del materiale roccioso Oltre al traffico già intenso che caratterizza da sempre la Gardesana ... Disagitraffico Il senso ...Purtroppo la strada è interessata in più punti da unache risulta ancora instabile , anche se ... il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione...

Frana sul Monte Bianco, danni alla via per il rifugio Sella Agenzia ANSA

E' stato gravemente danneggiato da una frana il tratto attrezzato della via ai Rochers per il rifugio alpino Capanna Quintino Sella, in Val Veny, nel massiccio del Monte Bianco. Lo comunica il Cai di ...U n bypass, una strada alternativa e provvisoria per evitare la frana. È quanto emerge dopo il sopralluogo effettuato ieri, 7 agosto, a Fontanelice lungo la Sp 33 Casolana da Anas, Città metropolitana ...