Frana in Val Camonica | due persone coinvolte | morto un 76enne

(Di martedì 8 agosto 2023) Un uomo èe una donna è rimasta ferita a Sonico, in Val, a causa di unache si è verificata intorno alle 10.45 a Sonico, in provincia di Brescia, nell’area montuosa sopra il Rifugio Serafino Gnutti. La scarica di massi ha sorpreso i due alpinisti: per l’uomo, 76 anni, non c’è stato nulla da fare, mentre la donna è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale di Esine con un traumi al torace e alle gambe. Sul posto sono intervenuti due elicotteri, arrivati da Brescia e da Sondrio, più il Soccorso Alpino e le unità dei carabinieri. In aggiornamento…