FOTO – Inter Women verso la nuova stagione | «Lavoriamo nella giusta direzione»

Leggi su inter-news

(Di martedì 8 agosto 2023) L’allenata da Rita Guarino proseguepreparazione in vista della2023/2024.– L’si continua ad allenare per partire al meglio2023/2024, come testimonia anche il recente post pubblicato dal club nerazzurro su Twitter. A seguire il messaggio e lecondivise dalla società meneghina sul social network. “Continuiamo a lavorare#Forza@LeoVegas News“. Continuiamo a lavorare...