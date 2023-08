FOTO | Il gomito di Sami Zayn spaventa i fan | anche lui fuori per infortunio come Kevin Owens?

(Di martedì 8 agosto 2023) La sfortuna sembra attanagliare la WWE ed i suoi performer ultimamente. Dopo(costola rotta), Sonya Deville (al crociato), Rey Mysterio (possibile commozione cerebrale) e Liv Morgan, durante Rawsembra essersi infortunato, alsinistro, e la WWE avrebbe inscenato un attacco per non farlo partecipare al Six Man Tag-Team Match che ha chiuso la puntata. Ed una specifica immagine hato i fan online, dando adito a diverse indiscrezioni sullo stato di salute dell’ex Bloodline. Durante la puntata, dunque, nonostante fosse stato annunciato per il main event insieme a Cody Rhodes e Seth Rollins contro il Judgment Day, JD McDonagh (che sembra essersi alleato con Balor) ha attaccato l’Undisputed ...

L'ultimamostra com'è finita la discesa in mountain bike per Toto...'. La testata PlanetF1 ha ... il team principal si è fratturato illunedì, subito dopo la fine del weekend in Belgio, ma ...Penultimo giorno di gare da farci, immortalare tutto, guardare ammirati il medagliere: 21 ori, ... Francesco arriva, tocca, si rende conto e poi piega ilcome Braccio di Ferro: mostra i ...Alcaraz ha postato unadurante gli allenamenti con la descrizione: " Di nuovo in pista! Mi ... mancherà anche il campione in carica Carreno Busta, fermo da tempo per alcuni problemi al. ...

F1, Toto Wolff cade dalla mountain bike in vacanza (come nel 2014) e si frattura il gomito OA Sport

Infortunio veramente inatteso per uno dei protagonisti più famosi da anni in Formula 1 mentre si trovava in vacanza. Tutti i dettagli."Mercedes conferma che Toto Wolff si è fratturato il gomito in un incidente, rimettiti presto Boss", ha scritto il team. Non è la prima volta che Wolff si fa male in vacanza: nel 2014 il manager ...