Forte mal di testa dopo il parto | dimessa 4 volte dal Pronto soccorso di Martina | 32enne grave in rianimazione

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 8 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano Una donna di 32 anni di Crispiano è ricoverata in gravissime condizioni presso il redidell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La donna harito la scorsa settimana una bimba all’ospedale diFranca. Ilè andato bene, mamma e piccola stavano bene, se non fosse che la giovane ha iniziato a stare male a casa con dei forti mal di. Si è quindi recata aldell’ospedale diFranca e, come raccontato a Tarantini Time dal consigliere regionale Renato Perrini che si sta occupando della vicenda, la donna è stata rimandata a casa per 4. Nessuna diagnosi per quei mal di, motivo per cui il ...