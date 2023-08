(Di martedì 8 agosto 2023)1,Red: la FIA sta pensando di optare per qualche modifica importante. Vediamo di che cosa si tratta. Il mondo della1, si sa, è sempre ricco di colpi di scena che possono cambiare le sorti di un mondiale in men che non si dica. Da questo punto di vista Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...cause del calo di performance denotato dalla Aston Martin c'è anche l'intervento della Federazione contro un'ala anteriore che molto probabilmente fletteva oltre i limiti consentiti dal. ...La stessaverrà ripetuta tra pochi giorni, in occasione della Monterey Car Week in ... con lo stesso concetto di base della Miura Jota, la Urraco Rally , basata sul nuovodelle ...15, comma 2, del 'per la disciplina della tassa rifiuti' del Comune di Ravenna nellabase seguente: 'La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in ...

Formula 1, regolamento contro Red Bull: la FIA pronta a modificare un format storico Sport News.eu

Attraverso questo paragrafo del regolamento la FIA ha iniziato a muoversi e nello ... ma ridia alla "verdona" la competitività che è parsa perduta... Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo ...