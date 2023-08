Formula 1 | Red Bull verso la penalizzazione | ultim’ora sorprendente | c’è fermento nel paddock

(Di martedì 8 agosto 2023) Novità per quanto riguarda i prossimi Mondiali di1, per rendere più competitive le prossime edizioni La Red, si avvia a vincere anche questo titolo Mondiale di1, sia nella classifica dei piloti che in quella dei costruttori. Con un Max Verstappen che non lascia speranze a nessun rivale e con un Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Molto spesso, anche laBull gestisce il proprio ritmo per non penalizzare le coperture. Sulla ... () Quanto fa male alla1 avere oggi un pilota che corre una spanna sopra tutti "Non sono d'...Pierre Waché - direttore tecnico dellaBull e amico di Loic Serra - ha sottolineato che, come nel caso del DRS , la sospensione da sola non garantisce prestazioni , ma lo fa all'interno di un ...Sulla stessa linea d'onda c'è anche il consigliere dellaBull Helmut Marko , che ha consigliato ... La1 manterrebbe i suoi 10 team, Andretti potrebbe finalmente entrare e la Renault ...

2026: i regolamenti dichiareranno guerra alla Red Bull FormulaPassion.it

Il piacere di andare a pranzo al ristorante Montana di Maranello con un Vasseur in vena di rivelazioni. in un momento in cui la Ferrari dà chiari segni di ripresa ...Accelerazione brutale per la McMurtry e la Nevera: le due supercar elettriche asfaltano la Red Bull RB8 di Sebastian Vettel.