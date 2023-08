Ford Sierra Cosworth | sportiva a tutto tondo

Ottava posizione assoluta per Ala e Piano suRs Cw mentre Pastrone e Pieri su Opel Kadett Gt/e hanno terminato in nona posizione. Chiudono la top ten Prina Mello navigato da Bottega su ...... strategicamente posizionata per potenziare la posizione competitiva di questo modello contro artisti del calibro di GMC1500 Denali Ultimate eF - 150 Limited. Dovrebbe offrire più ...Ala - Piano (Rs Cw) a 3'50.2; 9. Pastrone - Pieri (Opel Kadett Gt/e) a 4'06.9; 10. Prina Mello - Bottega (Bmw 2002 Ti) a 4'17.7 1 of 5

La strana storia della Ford Sierra RS Cosworth abbandonata Motor1 Italia

Chi correva dietro a Biasion, Cunico e Sainz nel gruppo A si ricorda bene l’alettone a coda di balena della Ford Escort RS Cosworth guidata ... abbastanza da costruirci due vetture sul telaio della ...