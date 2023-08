Flotta russo-cinese minaccia gli Stati Uniti | il mondo è sull' orlo del caos

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) Tensioni alle stelle tra glida una parte e la Russia e la Cina dall'altra. A far innervosire il Pentagono è stata un'operazione congiunta di navi russe e cinesi al largo delle coste dell'Alaska. Di qui la decisione di inviare in quella zona quattro incrociatori e un velivolo di ricognizione P-8 Poseidon, come rivelato dal Wall Street Journal. A colpire analisti e militari americani è stato soprattutto il numero di navi impiegate nella, ben 11. Ma non solo: a insospettire anche il fatto che l'operazione sia stata messa in piedi mentre è ancora in corso la guerra in Ucraina e mentre la situazione al largo di Taiwan è più tesa che mai. In ogni caso, come si legge su La Stampa, il Pentagono ha assicurato che "le navi sono rimaste in acque internazionali e non ...