Firenze | ubriaco minaccia di morte genitori e carabinieri a Pontassieve Arrestato

L'uomo prima aveva provocato un tamponamento in via Mannelli, poi si era dato alla fuga abbattendo due semafori al Ponte RossoL'uomo prima aveva provocato un tamponamento in via Mannelli, poi si era dato alla fuga abbattendo due semafori al Ponte ...alla guida di una Chevrolet prima provoca un incidente e poi scappando butta giù due semafori. Per lui scatta la denuncia per guida in stato di ebbrezza, fuga e omissione di soccorso. Si ...

Firenze, 8 agosto 2023 – Una scena da far west a Pontassieve. È successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 agosto. Le forze dell’ordine sono state allertate perché un 45enne si era reso responsabile di ...L’episodio risale alla sera di domenica 6 agosto quando, nel giro di pochi minuti, avvengono due incidenti con protagonista lo stesso modello di vettura. Il primo in via Mannelli dove l’auto innesca u ...