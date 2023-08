(Di martedì 8 agosto 2023) di Claudio Fantuzzi Da anni, e non solo dopo il Covid, al’offerta turistica – Hotels, B&B, bar, ristoranti, paninerie, pizzerie e altro del comparto – è mediamente di molto superiore alla domanda. Offerta che così strutturata riesce a fare ilesaurito anche nei vicoli nascostiil turista non va se non per caso o interesse preciso solo durante i weekend. Per il resto dei mesi (da aprile a ottobre) indipendentemente da fattori quali meteo, prezzi e/o altro, metà di questi esercizi non lavorano, tranne quelli lungo quel chilometro e mezzoraccoglie il mondo – sebbene anche lì si vedano tavoli vuoti e non pochi. Tra questi piazza San Marco, l’Accademia, il centro monumentale religioso Duomo-battistero, via Calzaiuoli-via Roma, Signoria-Uffizi, Ponte Vecchio, piazze de’ ...

Andrà anche peggio in grandi città turistiche come Roma eil termometro arriverà a segnare anche 36 - 37°C , e in zone interne lontane dal mare e anche nelle Regioni meridionali,...... sulle regioni tirreniche e sulle due Isole maggiorii valori termici si porteranno diffusamente oltre i 34/35°C durante le ore pomeridiane. Addirittura, in città comeo Roma si potranno ...Alla ciambella inaugurale ,quantomeno bisogna riconoscere al nativo di Cincinnati di averci ... e siamo sicuri che l'1,83 finalista anel 2022 nonché interprete Rock and Roll del tennis ...

Firenze, dove tutto è concesso al turismo: il problema è limitare e organizzare gli arrivi Il Fatto Quotidiano

E a 140 chilometri da dove ha dato la vita per salvare qualcuno che ora non è riuscito a dirgli grazie. Fabio forse lo rifarebbe lo stesso, così come dipingeva. Senza giudicare, in punta di piedi, ...E’ di pochi giorni fa la notizia della decisione della Fondazione Marino Marini di trasferire a Firenze, in ottobre, nel Museo di San Pancrazio, le opere monumentali di Marino che sono attualmente ...