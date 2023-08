Firenze Comics 2023 | il mondo del Fantasy apre le porte agli eterni sognatori

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 8 agosto 2023) L’atmosfera è quella magica dei manga e degli anime giapponesi, dove abiti e capelli dai colori improbabili conducono in una terra di sogni. Occhi grandi, grandissimi, che servono prima di tutto per esprimere emozioni sconfinate, come quelle che provavamo da bambini immaginando le avventure dei nostri supereroi. TornaComic per sognare ad occhi aperti E non ci si stupisca se, camminando tra gli stand sgargianti o a bordo palco, si dovessero incrociare Spiderman, Lamù, Geralt The Witcher o qualche altro personaggio lungamente ammirato sul grande e piccolo schermo. Sono cose che possono succedere al festival, annuale luogo di incontro per appassionati di fumetti, di gaming e di cosplay. Il 2 e 3 settembre torna a Campi Bisenzio il(Facebook)Ci siamo quasi, la VII ...