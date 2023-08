Fiorentina su Baldanzi | ma Castrovilli

...dopo il trasferimento al Bournemouth clamorosamente saltato. Secondo quanto scrive stamani Tuttosport i viola avrebbero immediatamente dirottato i proventi della sua cessione su...( I DETTAGLI ) 11.00 - Lasi muove a centrocampo. Tanti i nomi vagliati dai viola ma quello che più stuzzica è Tommaso, compici anche gli ottimi rapporti con l'Empoli. Lo ...IN BILICOè l'incognita più grande. Lo scorso anno è partito forte, ma è durato troppo ... Da prendere quindi a prezzo basso con il portiere dellase proprio lo si vuole rischiare. ...

TS: “Con i 13 milioni di Castrovilli la Fiorentina avrebbe preso Baldanzi” Viola News

L'edizione odierna di Tuttosport parla dei movimenti in attacco in casa Fiorentina. Via Cabral, dentro Beltran e Nzola, mentre Jovic, più duttile del brasiliano, alla ...Fossero arrivati i 13 milioni della cessione in Premier di Castrovilli la Fiorentina li avrebbe dirottati su Tommaso Baldanzi che comunque rimane un obiettivo al pari di un altro giocatore dell'Empoli ...