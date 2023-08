Fiorentina | si attende l'uscita di Amrabat | poi tutto su Dominguez

... dove loil Benfica . Operazione da 20 milioni di euro di parte fissa e ulteriori 5 milioni di bonus. Fatta per Nzola, ora tutto Beltran Un intreccio di mercato tra Benfica e, ...La Roma di certo non se lo aspettava, e ora. Per quanto riguarda altri obiettivi, ormai ex, Lucas Beltran è destinato a vesitre la maglia dellacosì come Mbala Nzola che dovrebbe ...CABRAL BENFICA - Riferisce Sky Sport : '[...] E proprio Cabral sembra avere già la valigia in mano destinazione Portogallo, dove loil Benfica. Operazione in via di definizione ...

Christensen/Terracciano, Martinelli può restare come terzo. La ... Fiorentina.it

La Fiorentina sta valutando il futuro di Jovic, infatti, l'attaccate deve decidere se partire oppure rimanere in Italia ...Arrivato alla Fiorentina dopo un lungo corteggiamento, l’attaccante conosce già alla perfezione il gioco di Italiano ...