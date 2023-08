Fiorentina | regalo di addio a Cabral | consegnata la scarpa d’oro per la Conference

Vedere un derby in semifinale e l'Inter in finale, con Roma efinaliste nelle altre coppe nell'ultima stagione è stato fantastico. E non è stato un caso: in Italia ci sono tecnici ......particolare, insolito, che racchiude gratitudine: è nato con lo scopo di ringraziare i nonni, il progetto "alfabeto della gentilezza dei bambini", a cui ha dato vita la giornalista......quali campionati avranno questo "", è impossibile non pensare alle buone chance italiane, nonostante il contrasto UEFA - Juventus , date le tre finali raggiunte con Inter, Roma e, il ...

Fiorentina, regalo di addio a Cabral: consegnata la scarpa d'oro per ... SPORTFACE.IT

L'attaccante brasiliano approda al Benfica e "stappa" il mercato delle punte della società viola, che irrobustirà l'attacco con l'angolano ex Spezia ed il promettente centravanti argentino del River P ...La Fiorentina di Rocco Commisso si rinforza regalando a mister Vincenzo Italiano un nuovo bomber. Ecco quanto scrive a tal riguardo il giornalista di SKY, Gianluca Di Marzio, sul suo sito ufficiale: " ...