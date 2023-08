Fiorentina | asse col River | si fa anche il nome di Martinez Quarta

(Di martedì 8 agosto 2023) Lucas Beltran si avvicina alla, ma non è l'unico affare che può concretizzarsi sull'colPlate. La...

L'asse Fiorentina-River Plate potrebbe coinvolgere anche Lucas ... Fiorentina.it

La Fiorentina non sarebbe interessata soltanto a Baldanzi per rinforzarsi: Pradè potrebbe sfruttare l'asse che si è creato con l'Empoli ...La Fiorentina è molto vicina a chiudere Lucas Beltran del River Plate. La trattativa è in fase avanzata e la società viola è pronta ad un importante investimento che ...