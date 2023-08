Laha accolto il suo nuovo centravanti: M'Bala Nzola èa Firenze questa sera: domani si sottoporrà alle visite mediche e quindi firmerà il contratto fino al 2028 a 1,3 milioni a ......e Napoli. Il tecnico campione del mondo non ci sta e vuole di più dalla società. L'... Il Portiere Simone Scuffet ha una grande esperienza l'ex Udinese èalla corte del mister ...Laè pronta ad accogliere M'Bala Nzola dallo Spezia, l'attaccante èa Firenze proprio in serata Laè pronta ad accogliere M'Bala Nzola dallo Spezia, l'attaccante èa Firenze proprio in serata. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l'...

Fiorentina: arrivato Nzola, domani visite e firme Agenzia ANSA

La Fiorentina ha accolto il suo nuovo centravanti: M'Bala Nzola è arrivato a Firenze questa sera: domani si sottoporrà alle visite mediche e quindi firmerà il contratto fino al 2028 a 1,3 milioni a st ...La Fiorentina ha accolto il suo nuovo centravanti: M'Bala Nzola è arrivato a Firenze questa sera: domani si sottoporrà alle visite mediche e quindi firmerà il contratto fino al 2028 a 1,3 milioni a st ...