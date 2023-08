Vantaggio degli aquilotti allenati da Vecchio dopo pochi minuti con Attuoni. Il pareggio nella ripresa della squadra di Rolla porta la firma dell'ex ......sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati InPiano ... Sanremo, Vado, Savona, Ligorna, Lavagnese,). Lo scorso anno i biancoblu e le altre corregionali ......del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Finale Ligure InPiano ... A cadere è lama la vittoria che lancia la squadra ai margini della zona ply off ad una ...

Fezzanese, ok il primo test contro lo Spezia Primavera Quotidiano Sportivo

Prima vera amichevole ieri al Buon Riposo per il Seravezza dopo l’inizio della preparazione. La formazione di Christian Amoroso, che aveva già disputato una sgambata in famiglia, ha superato per 2-0 ...Nuovi acquisti da parte della Fezzanese che ingaggia due calciatori. Il primo è Alberto Bianchi, giovane difensore classe 2004, proveniente dal Sestri Levante dove ha vinto il girone A di serie D conq ...