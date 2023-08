Ferrari | addio Carlos Sainz | destinazione a sorpresa | spunta un pre contratto

... tenne banco il caso tra Alpine ed Oscar Piastri , innescato a mo' di effetto dominio dall'... ad attirare un certo chiacchiericcio è il destino dei portacolori. A dire il vero, sembra che ...L'inverno scorso alcune voci avevano fatto pensare a un suo. Ma ormai è quasi certo che non sarà così. Charles ama follemente la, e non ha mai nascosto che gli piacerebbe guidare per ...PISA - Lutto nel mondo accademico. Sabato 5 Agosto è scomparso a 77 anni Franco, noto grecista e traduttore. Per 20 anni, fino al 2000, ha insegnato letteratura greca alla Scuola Normale di Pisa, dove si era laureato. Poi, dal 2001 fino al 2012 è stato professore all'...

Ferrari, addio Carlos Sainz: destinazione a sorpresa, spunta un pre ... Sport News.eu

Ferrari, si lavora al rinnovo di Leclerc ... Questo perché non era un segreto che l’unica destinazione a lui gradita in caso di addio da Maranello non poteva che essere Brackley. Toto Wolff nutre una ...Vasseur, dopo aver preso il comando nella scuderia di Maranello, ha pensato bene ad assumere Loic Serra ex ingegnere della Mercedes, esperto soprattutto in pneumatici e sospensioni e questo nuovo ...