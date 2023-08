Ferragosto 2023 a Ponza | tutti gli eventi in calendario

(Di martedì 8 agosto 2023) L’isola disi prepara a festeggiare ilconreligiosi, il programma dei festeggiamenti partirà il 28 luglio e terminerà il 16 agosto. Eccogli: Dal 28 Luglio al 11 Agosto Ore 21.00 Parcheggio del campo sportivo di Calacaparra: Recita della tradizionale preghiera in onore della Madonna “A Quinnecine”. 5 Agosto Ore 11,00 Chiesa di Le Forna: Messa solenne con esposizione del simulacro della Beata Vergine Maria Ore 17.30 S. Rosario Ore 18.00 Novena e S. Messa Dal 6 al 13 Agosto Chiesa di Le Forna: Tutte le sere Ore 17.30 S. Rosario Ore 18.00 Novena e S. Messa 12-13- 14 Agosto Triduo in compagnia di Padre Miki Mangialardi, Cappellano Militare della Brigata Paracadutisti Folgore di Livorno. 12 Agosto Ore 21.00 Piazzale della chiesa di Le Forna: ...

...anche di chi si è specializzata all'estero è importante però presentare la domanda dal 9 al 11 agosto sui modelli da noi predisposti per poi comunque aderire ricorso al massimo entroper ...... l'alberello dovrebbe maturare subito dopocon quantità che rientrano nelle medie ... Da Sud - Est arriva la testimonianza, per la sua azienda, di Arianna Occhipinti: 'La vendemmiasarà ......5% dello stipendio tabellare per tutto il, una sorta di anticipazione del rinnovo di contratto ... tutte le tabelle aggiornate con i nuovi importiin busta paga, cosa spetta Per tutti ...

Ferragosto nel Torinese: orari e giorni di apertura dei centri commerciali nel lungo fine settimana TorinoToday

Il fresco e le temperature gradevoli registrate in molte regioni in questi giorni presto saranno un ricordo: le più recenti previsioni meteo ...Il meteo in Italia è fresco e ventoso. Ma non è così altrove. Basti pensare che ci sono stati eventi climatici estremi che hanno spaziato da ondate di calore e incendi in Spagna, Italia e… Leggi ...