Federer compie 42 anni | numeri e record di uno dei più grandi atleti di sempre

42 anni Roger, considerato uno dei migliori tennisti di ogni tempo: ha vinto 20 tornei Slam e detiene il record di settimane consecutive in vetta alla classifica Atp, ......- Nadal - Djokovic, ha ammesso candidamente di essere il primo a stupirsi di sapersi ... A settembre30 anni, anche lui non regge più di fisico ma speriamo che, come Murray, Wawrinka e ......Djokovic di poter agguantare un primato che solo due mostri sacri come Bjorn Borg e Roger...di esserci ha rischiato di incorrere in quelli effetti collaterali quasi inevitabili quando si...

Roger Federer compie 42 anni tra fettuccine con Sinner, gelato, waffle fatti in casa e... La Gazzetta dello Sport

È il compleanno di Roger Federer, che compie oggi 42 anni: ecco i suoi segreti per restare in forma dopo il ritiro dal tennis, dalla dieta agli allenamenti.L’allenatore Vagnozzi spiega come sta cambiando Jannik Sinner: «Può migliorare in tutte le aree». Ivanisevic: «Solo lui e Djokovic possono battere Alcaraz» ...